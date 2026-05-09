رئيس القضاء: دعم العدو بأي شكل من الأشكال هو معاداة لإيران وخيانة للوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام والمسلم محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، في اجتماع حضره عدد من أصحاب الصحف والمجلات، أشار إلى أهمية التعامل بحزم مع عناصر العدو، قائلاً: يجب أن نفهم العدو ومخططاته ودسائسه فهمًا دقيقًا وشاملًا قدر الإمكان. لا ينبغي لنا الاستهانة بأفعال وتصرفات جنود العدو.

أوضح رئيس السلطة القضائية: نحن نعيش في حالة حرب. أليس العدو يسعى إلى إضعاف إرادة الشعب الإيراني الصلبة؟ أليس من يعيد نشر شائعةٍ من صنع العدو ينفذ مآربه ونواياه؟ لا ينبغي لنا الاستهانة بهذه الأمور أو تجاهلها.

وذكر رئيس السلطة القضائية أمثلةً على دعم العدو، قائلاً: من يعيد نشر شائعةٍ من صنع العدو، ومن يبثّ القلق واليأس بين الناس، ومن يسعى جاهدًا لزعزعة إرادة الشعب بالأكاذيب والشائعات والتحريض، وتفتيت صفوف الشعب المتماسكة، هو بلا شك جنديٌّ في صفوف العدو، وسنتعامل معه بحزمٍ وفقًا للقانون.

أشار رئيس المحكمة العليا إلى مطلب الشعب بمحاكمة ومعاقبة العناصر التي تخون الوطن، وصرح قائلاً: إن شعب إيران الإسلامية، بوحدته وتماسكه المثاليين، قد ردّ مؤخراً رداً قاسياً وحاسماً على العدو الأجنبي؛ كما أن هذا الشعب المخلص يُدمر ويُبيد العناصر العملية الداخلية للعدو. ونحن، استجابةً لمطلب الشعب، سنلاحق ونحاكم ونعاقب عملاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وجنود أعداء النظام المعلنين، بكل قوة وعزيمة. يجب أن يعلم من يتعاون مع العدو أن تحركاتهم ومواقعهم وأفعالهم تحت المراقبة.

وأكد رئيس القضاء على التعامل الاستثنائي مع قضية العناصر المتعاونة مع العدو، قائلاً: إن رفاق العدو المعتدي هم عناصر تخون الوطن، وقد حدد القانون واجباتهم بوضوح. إنّ من أيّد أو وافق المعتدي والمفترس وقاتل الأطفال بأي شكل من الأشكال، ليس مجرد عنصر عدائي أو مناهض للثورة، بل هو معادٍ لإيران وخائن للوطن. وسنتعامل في القضاء مع قضايا هؤلاء العناصر بشكل استثنائي.

