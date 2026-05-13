١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٥ ص

إيجي: التماسك الوطني هو الركيزة الأساسية في الحرب الهجينة

قال رئيس السلطة القضائية الايرانية: دور الشعب في تحويل التهديدات إلى فرص، واستغلال قدرات إيران لتجاوز الوضع الراهن، لا مثيل له و التماسك الوطني هو الركيزة الأساسية في الحرب الهجينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي على صفحته الإلكترونية: إن التماسك الوطني هو الركيزة الأساسية في الحرب الهجينة. هدف العدو الرئيسي هو بثّ الفرقة واليأس، وتآكل رأس المال الاجتماعي للأمة الإيرانية. اليوم، بات من الأهمية بمكان، أكثر من أي وقت مضى، تجاوز التنافس السياسي، وإعطاء الأولوية للتعاون والمسؤولية الوطنية.

وأضاف رئيس جهاز القضاء: اليوم، إن دور الشعب في تحويل التهديدات إلى فرص للتقدم والسيادة الوطنية لا مثيل له. إن قدرات إيران الدينية والبشرية والطبيعية والاقتصادية الواسعة لتجاوز الظروف التي يخلقها العدو لا مثيل لها.

رمز الخبر 1970772
جواد ماستری فراهانی

