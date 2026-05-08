إيجئي: سنحاكم ونعاقب العناصر الخائنة بحزم

أفادت وكالة مهر للأنباء كتب حجة الإسلام والمسلم محسني إيجي على صفحته الإلكترونية: "لقد صمد شعب إيران في الشوارع لمدة سبعين يومًا، وقلب موازين القوى لصالح الجبهة الصحيحة. ويعود نصرنا في حرب الأربعين يومًا إلى الحضور الواعي والمجيد للشعب الإيراني الواعي ذي السيادة. إن استراتيجية القضاء في الوضع الراهن واضحة وصريحة ومحددة:

1- سنسعى إلى معاقبة العناصر الخائنة للوطن بحزم وفقًا للقانون، ولن نتردد في محاسبة من يرتكبون هذه الجرائم؛ لكننا لن نحيد عن دائرة الشريعة والقانون والعدالة.

2- سندعم ونساند قوات الأمن والاستخبارات في البلاد وجميع ضباط إنفاذ القانون في ملاحقة الجواسيس والمتسللين والخونة واعتقالهم بكل جدية؛ لكننا سنحرص على ألا يُظلم أحد باسم ظروف الحرب ومتطلباتها.

3- سنعمل على توطيد وتعزيز الأمن القومي. التماسك والوحدة، والوقوف في وجه من يزعزعها.

أُقيمت خيمة النظام الإسلامي منذ البداية بإرادة الشعب، وستبقى شامخةً بفضل جهود الشعب ودعمه.

