تسمية طريق "من الحرم إلى الحرم" السريع باسم القائد الشهيد الخامنئي

أفادت وكالة مهر للأنباء من آرادان أن فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان، قالت خلال مراسم تدشين مقطع من الطريق السريع "من الحرم إلى الحرم" في منطقة غرمسار – سمنان، صباح اليوم، معربةً عن تخليدها لذكرى الشهداء ولا سيما القائد الشهيد: "هذا الطريق السريع جزء من ممر سرخس – مهران، ويجري متابعة استكماله في محافظتي سمنان وخراسان الرضوية بجدية".

وأضافت الوزيرة: "إن القائد الشهيد وكذلك الشهيد الدكتور علي لاريجاني، كانا يؤكدان باستمرار على استكمال ممرات السكك الحديدية والطرق، ولا يزال القائد الأعلى للثورة يؤكد على هذا الأمر".

وتابعت وزيرة الطرق والإسكان: "سيتم تسمية الطريق السريع 'من الحرم إلى الحرم'، باعتباره جزءاً من ممر سرخس إلى مهران، باسم 'آية الله السيد علي الخامنئي' القائد الشهيد".

