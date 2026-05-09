  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٥٠ م

تسمية طريق "من الحرم إلى الحرم" السريع باسم القائد الشهيد الخامنئي

تسمية طريق "من الحرم إلى الحرم" السريع باسم القائد الشهيد الخامنئي

أعلنت وزيرة الطرق والإسكان الإيرانية أن الطريق السريع "من الحرم إلى الحرم"، والذي يُعد جزءاً من ممر سرخس – مهران، سيتم تسميته باسم "آية الله السيد علي الخامنئي"، القائد الشهيد.

أفادت وكالة مهر للأنباء من آرادان أن فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان، قالت خلال مراسم تدشين مقطع من الطريق السريع "من الحرم إلى الحرم" في منطقة غرمسار – سمنان، صباح اليوم، معربةً عن تخليدها لذكرى الشهداء ولا سيما القائد الشهيد: "هذا الطريق السريع جزء من ممر سرخس – مهران، ويجري متابعة استكماله في محافظتي سمنان وخراسان الرضوية بجدية".

وأضافت الوزيرة: "إن القائد الشهيد وكذلك الشهيد الدكتور علي لاريجاني، كانا يؤكدان باستمرار على استكمال ممرات السكك الحديدية والطرق، ولا يزال القائد الأعلى للثورة يؤكد على هذا الأمر".

وتابعت وزيرة الطرق والإسكان: "سيتم تسمية الطريق السريع 'من الحرم إلى الحرم'، باعتباره جزءاً من ممر سرخس إلى مهران، باسم 'آية الله السيد علي الخامنئي' القائد الشهيد".

/انتهى/

رمز الخبر 1970655

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات