٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٢٤ م

استئناف رحلة مشهد – بغداد بعد توقف دام شهرين

استقبل مطار بغداد الدولي صباح اليوم أول رحلة ركاب قادمة من مدينة مشهد المقدسة، وذلك بعد توقف كامل للرحلات الجوية بين إيران والعراق استمر 59 يوماً.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاءت هذه الرحلة تتويجاً للاتفاقيات المبرمة بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ووزارة النقل العراقية، حيث حطت الرحلات في العاصمة العراقية قبل ساعات.

رمز الخبر 1970651

