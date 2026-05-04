٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٤ ص

اعدام عملاء للموساد قتلوا قوات الامن في اعمال الشغب الماضية في مشهد

تم إعدام القادة الرئيسيين للاضطرابات في منطقة طبرسي بمدينة مشهد، والتي أدت إلى استشهاد عدد من قوات الأمن، بعد مراجعة قضائية للقضية وتأكيد المحكمة العليا للحكم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اعدام كلٌّ من مهدي رسولي، نجل علي رضا، ومحمد رضا ميري، نجل ناصر، وهما من عناصر الموساد في انقلاب يناير الماضي في مشهد، واللذان نفّذا أعمال عنف واسعة النطاق، ولعبا دوراً مباشراً في استشهاد قوات الأمن التابعة لحميد رضا يوسفي نجاد ظلماً. كما أُعدم إبراهيم دولت ابادي، أحد أبرز بلطجية مشهد وقائد الاضطرابات في منطقة طبرسي التي أدت إلى استشهاد عدد من قوات الأمن، وذلك بعد مراجعة قضائية للقضية وتأييد المحكمة العليا للحكم.

تضمنت الاتهامات والأفعال الموجهة إلى مهدي رسولي ومحمد رضا ميري في الانقلاب الإسرائيلي يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني، قيام عناصر تابعة لحكومات معادية بأعمال تخريبية تستهدف أمن البلاد، شملت تدمير الأماكن العامة والممتلكات، وبث الرعب والقتل، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد، واستخدام زجاجات المولوتوف والسكاكين، وصنع وحمل سيوف محلية الصنع، وتحريض الناس على القتل، والمشاركة في نهب متجر عام ومؤسسة مالية، وتدمير ممتلكات عامة (محطة حافلات)، والمشاركة المباشرة في استشهاد حارس الأمن حميد رضا يوسفي نجاد.

وقد شارك هذان الشخصان بنشاط في أعمال الشغب وفق خطة مسبقة وبهدف مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث حاول مهدي رسولي سيف وضرب به حارس أمن أعزل سقط أرضًا بوحشية.

جواد ماستری فراهانی

