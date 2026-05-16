قائد حركة أنصار الله: تل أبيب فشلت في مواجهة إيران، وخطر المشروع الصهيوني ضد الإسلام محدق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، شدد في بيان له على أن "الإهانات التي يوجهها الصهاينة وأعوانهم إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، إنما تهدف إلى استهداف الإسلام والمسلمين".

وأضاف الحوثي: "هذا المخطط الشيطاني الصهيوني شديد الخطورة على المجتمع البشري بأسره. أمتنا الإسلامية تتحمل مسؤولية مواجهة شر الصهاينة وأعوانهم، والوقوف في وجه تجبّرهم".

وأوضح قائد أنصار الله: "يسعى الصهاينة، بناءً على هذا المخطط، إلى تصعيد الهجمات العدائية في مرحلة جديدة ضد منطقتنا، بعد فشلهم في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويكمن الخطر الحقيقي في تجاهل هذه المخططات، وتهيئة الأرضية لعداوة الأعداء وتنفيذ مشروعهم الشيطاني".

وشدد الحوثي على أن "أمتنا لم تكن غافلة عن هذه المخاطر والهجمات الأمريكية – الصهيونية ضد الإسلام والمسلمين". وأضاف: "أطلب من أمتنا أن تؤكد، من خلال تواجدها في الميدان، جاهزيتها لمواجهة أي عمل عدواني من أمريكا والكيان الصهيوني".

/انتهى/