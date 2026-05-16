شروط إيران الخمسة لإنهاء الحرب.. إعادة تعريف نظام غرب آسيا

وكالة مهر للأنباء: في الوقت الذي تمر فيه الأيام الخامسة والسبعون من بدء "الحرب المفروضة الثالثة" بوقف هش لإطلاق النار، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها الداخلية وصمودها الفريد، لم تأبى الاستسلام للتحالف العسكري الأمريكي والصهيوني فحسب، بل تقف اليوم على منصة قوة التفاوض الدبلوماسي. إن ما يطرح اليوم تحت عنوان "الشرط الخماسي" لأي مفاوضات محتملة من قبل طهران، ليس مطلباً أقصى، بل هو رسم لإطار "سلام عادل" وضمان للمصالح الوطنية في وجه حرب صُممت منذ البداية بهدف إسقاط النظام والقضاء على هوية المقاومة في المنطقة.

يشير تحليل الوثائق والمعلومات الميدانية والدبلوماسية المحدثة إلى أن خارطة الطريق الإيرانية التي تركز على "إنهاء الحرب، رفع العقوبات، تحرير الأصول، تعويض الخسائر، والسيادة على هرمز" ليست مجرد مطالبة قانونية وحقوقية، بل تُطرح كنموذج سياسي لإعادة تعريف النظام الأمني في غرب آسيا. فيما يلي تحليل لأبعاد هذه الشرط وأسباب عدم التنازل عن أي شرط منها:

1. إنهاء الحرب على جميع الجبهات؛ نفي مفهوم "السلام المسلح" في ظل دسائس تل أبيب

الشرط الأول والأكثر بداهة لطهران هو التوقف الكامل والدائم للعدوان على جميع الجبهات. لقد أثبتت عقود من السياسات العدائية أن أمريكا وحلفاءها الإقليميين لا ينظرون أبداً إلى وقف إطلاق النار كوضع مستدام. ما يحدث اليوم في المنطقة يدل على مساعي واشنطن للحفاظ على وضع "لا حرب ولا سلام" لصالحها.

الوضع الميداني والدبلوماسي: تشير مصادر مطلعة إلى استمرار التنسيقات السرية بين الكيان الصهيوني والإمارات حتى في ظل وقف إطلاق النار. كما أن نشر أخبار عن سفر سري لنتنياهو ورئيس الموساد إلى أبوظبي خلال الاشتباكات، هو جرس إنذار للدول التي لا تزال مغرورة بالوعود الأمريكية. أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات تنفيذية سيكون مجرد فرصة لإعادة بناء القوات المهاجمة وتصميم مؤامرة جديدة.

2. رفع العقوبات؛ إنهاء السلاح الاقتصادي ضد الأمة الصامدة

لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن العقوبات المشلولة لا تستطيع كسر إرادة الشعب الإيراني للدفاع عن استقلاله. ومع ذلك، فإن الإصرار على الرفع الكامل للعقوبات كشرط مسبق للتفاوض، هو لأن سلاح العقوبات ظل دائماً كأداة ضغط في جيب البيت الأبيض. لقد أقرت الوكالات الدولية مراراً بأن سياسة "الضغط الأقصى" وصلت إلى طريق مسدود. رفع العقوبات، اقتصادياً وقانونياً، هو حجر الزاوية لبناء الثقة لأي اتفاق مستقبلي.

3. تحرير الأموال المجمدة؛ حق الشعب الإيراني في الوصول إلى أصوله

إن نجاح الجهاز الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة لبدء عملية تحرير الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية، دليل على أن الضغط الميداني هو الورقة الرابحة في التفاوض. ومع ذلك، يجب أن توضع هذه الموارد بشكل كامل ودون قيد أو شرط تحت تصرف طهران. لقد أظهر سجل القرصنة الأمريكية في الاستيلاء على الأموال الإيرانية ومنع تحويلها بحجج واهية، أن الوعود الشفهية وحدها لا تكفي لتحرير الأصول. شرط تحرير الأموال المجمدة يعني أن الغرب يجب أن يقبل بأن عصر "نعم، ولكن..." في مواجهة حقوق الشعب الإيراني قد انتهى.

4. تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب؛ محاسبة المعتدين على استهداف البنى التحتية المدنية

الحرب المفروضة الثالثة لم تكن مجرد صراع عسكري؛ بل كانت حرباً شاملة ضد البنى التحتية الحيوية والمدنية الإيرانية. من المستشفيات والمدارس في ميناب وما حولها، إلى المنشآت النووية والبنى التحتية للطاقة. طهران، بتوثيقها لهذه الهجمات في الأمم المتحدة، تطالب بتعويض الأضرار المادية والمعنوية من الدول المجاورة التي وضعت إمكاناتها تحت تصرف المعتدين. وتجدر الإشارة هنا إلى نقطتين أساسيتين:

- انتهاك الالتزامات الدولية: أدانت طهران في رسالة إلى مجلس الأمن المشاركة المباشرة لبعض الدول العربية في هذا العدوان، وقدمت أدلة موثقة في هذا الصدد.

- العدالة التاريخية: أظهرت تجربة الحرب المفروضة الأولى (الدفاع المقدس) أنه إذا لم تتم مطالبة المعتدين بتعويضات بحزم، فإن ذلك سيمهد الطريق لاعتداءات لاحقة.

5. السيادة الإيرانية على مضيق هرمز؛ نهاية العقيدة البحرية الأمريكية في الخليج الفارسي

أكثر بنود الشروط الخمسة جوهرية وإثارة للتوتر مع البيت الأبيض هو: الاعتراف بحق السيادة والحكم الإيراني على مضيق هرمز. تشير أدلة قاطعة إلى أن مسؤولي البيت الأبيض اعتقدوا في البداية أنه بإضعاف القدرة العسكرية الإيرانية، سيسيطرون على هذا الممر الاستراتيجي. لكن في التصريحات المتناقضة الأخيرة، يتحدث السياسيون الأمريكيون عن "سيطرتنا على المضيق" مما يدل على غضبهم وعجزهم أمام الحقائق الميدانية.

إصرار إيران على هذا الشرط يحمل عدة رسائل واضحة:

- الأمن الإقليمي بدون أجانب: أعلنت طهران أن أمن الخليج الفارسي يجب أن تؤمنه دول المنطقة دون وجود قوى خارج إقليمية.

- تغيير قواعد اللعبة: لم يعد بإمكان السفن التي تحمل أسلحة للقواعد الأمريكية عبور هذا الممر، وقد سيطر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيطرة استراتيجية كاملة على هذه النقطة الحساسة.

- أداة ضغط ذكية: كما أظهرت المفاوضات في باكستان والمسارات الدبلوماسية الأخرى، فإن قدرة إيران على التحكم بالعبور في هذا المضيق تعمل كورقة رابحة قوية ضد سياسات واشنطن العدائية.

هل تستطيع أمريكا قبول الشروط الإيرانية؟

إن الوثيقة الخماسية الإيرانية، التي تعكس بوضوح المطالب الشعبية والاستراتيجية للنظام، تضع البيت الأبيض وحلفاءه الأوروبيين في مأزق صعب. وتشير التقارير إلى أن دونالد ترامب وصف هذه الشروط بأنها "غير مقبولة تماماً". هذا الرد يُظهر أن واشنطن لم تستطع بعد التكيف مع الحقيقة الجديدة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل غرفة التفاوض ليس كدولة خاضعة للعقوبات، بل كقوة إقليمية قادرة على "مواجهة أكبر القوى في العالم".

إن التأكيد على الشروط الخمسة هو نقطة فصل الحق عن الباطل في هذه المعركة. إذا كانت أمريكا تبحث عن حل دبلوماسي، فليس أمامها سوى قبول هذه المطالب العادلة؛ وإلا، فستظل عالقة في مستنقع حرب لا يمكنها تصور هدف سوى الانسحاب منه. إن الأمة الإيرانية وجبهة المقاومة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، مصممة على حماية هذه المكاسب الثمينة.

