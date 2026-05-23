وقوع حادثة لناقلة نفط قرب اليمن

وأفادت وكالةمهر للأنباء، أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت انها تلقت يوم السبت بلاغات عن حادثة أمنية أخرى مع ناقلة نفط في المياه القريبة من جزيرة سقطرى.

وأفاد البيان أن قارباً صغيراً على متنه خمسة أشخاص اقترب من ناقلة نفط على بعد 200 ميل غرب سقطرى، ولم تتجاوز المسافة التي وصل إليها القارب من السفينة 100 متر.

وأوضحت الهيئة البريطانية للعمليات البحرية أن التحقيق جارٍ لمعرفة تفاصيل الحادث، وحذرت السفن الأخرى في المنطقة بضرورة توخي الحذر.

كما ذكر البيان أن "فريق الأمن المسلح التابع للناقلة أجبر القارب على تغيير مساره بإطلاق طلقات تحذيرية".

