المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: الكيان الصهيوني يتلاعب بالسلام في غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في مقابلة تلفزيونية، بمناسبة يوم الفردوسي واللغة الفارسية: إن اللغة الفارسية حدود وحصن يجب علينا جميعًا اتخاذ خطوات لدعمه وحمايته.

وأضافت مهاجراني: كان يوم أمس يوم فرض وجود الكيان الصهيوني على المنطقة، والذي يُطلق عليه بحق يوم النكبة. قبل 78 عامًا، في مثل هذا اليوم، وقعت أفظع مأساة إنسانية وأخلاقية في العصر الحديث، والتي تزامنت مع ترسيخ الهوية الزائفة للكيان الصهيوني.

صرحت المتحدثة باسم الحكومة قائلاً: "إن ما حدث في غزة في السنوات القليلة الماضية ومذبحة ما يقرب من 70 ألف شخص، من بينهم 20 ألف امرأة وطفل، وما حدث في إيران في العام الماضي، يُظهر أن الكيان الصهيوني الزائف يتلاعب بالسلام في المنطقة وغرب آسيا".

وأكدت مهاجراني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُصرّ على حقوقها المشروعة، وتُذكّر المجتمع الدولي، من خلال تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بمسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال، ومحاكمة المعتدين المجرمين.

وفي إشارة إلى ضرورة التضامن في البلاد، قالت: تجدر الإشارة إلى أن الشعب الإيراني العزيز قد أثبت مرة أخرى أن سبيل التغلب على المشاكل هو التضامن الوطني؛ فقد كانت هذه الوحدة المقدسة، إلى جانب دبلوماسيينا، إحدى أدوات القوة خلال هذه الأيام السبعة والسبعين، واستطاعت أن تُساعد البلاد على تجاوز الأزمات. هذا إرث سيُسجّل كأحد أعظم إنجازات شعبنا، من الإمام الراحل، والقيادة الشهيدة، واليوم، تحت القيادة الرشيدة للمرشد الأعلى، كأحد أعظم الإنجازات.

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الجمهورية لملعب آزادي في طهران، صرحت مهاجراني قائلاً: "بعد أن ودع السيد الرئيس المنتخب الوطني وحصل على القميص رقم 12 كعضو الفريق الثاني عشر، قام أيضاً بزيارة الملعب الذي يتسع لـ 12000 متفرج، وتم إبلاغه بالأضرار التي لحقت بهذا المجمع".

