1200 وحدة سكنية مدعومة ستكون جاهزة للافتتاح في 24 مايو

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رضا خالقي، قال على هامش اجتماع مجلس الإسكان في محافظة طهران، موضحاً آخر مستجدات تنفيذ مشاريع الإسكان الداعم في المحافظة: "تنفذ مشاريع الإسكان المدعوم في المحافظة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: مديرية الطرق والإسكان، ومؤسسة الإسكان الثوري، وشركة عمران المدن الجديدة، ويجري العمل حالياً على نحو 50 ألف وحدة في هذا الإطار".

وأضاف خالقي: "تم استكمال وتسليم جزء من هذه الوحدات للمتقدمين في السنوات الماضية وفي مناسبات وأحداث مختلفة، والآن تم التخطيط اللازم لافتتاح وتسليم جزء آخر من المشاريع في العام 1405 (2026- 2027)".

وبيّن مدير عام الطرق والإسكان في طهران أن "ما بين 1200 إلى 1300 وحدة سكنية داعمة ستكون جاهزة للافتتاح في الثالث من خرداد (24 مايو) في المحافظة".

وشدد خالقي على أن "النهج الأساسي في مجلس الإسكان بالمحافظة هو تسريع استكمال المشاريع غير المكتملة لكي تستفيد العائلات المتقدمة من ثمار هذه المشاريع في أسرع وقت ممكن".

