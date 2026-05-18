ناقلة نفط إيرانية أخرى تكسر الحصار الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها رست ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، كانت قبالة سواحل الهند قبل أسبوعين، في جزيرة خارك.

وأعلنت وكالة فارس للأنباء، انها تمكنت ناقلة غاز البترول المسال من عبور الحصار الأمريكي دون رصدها ودخول المياه الإيرانية.

أعلنت شركة "تانكر تراكرز"، التي تساعد الولايات المتحدة في تتبع شحنات النفط، الليلة الماضية، أن ثلاث ناقلات نفط إيرانية كسرت الحصار الأمريكي بثلاث حيل مختلفة، مما يمنح إيران مزيدًا من الوقت على طاولة المفاوضات.

وتؤكد "تانكر تراكرز" الآن أن الناقلة، التي حمّلت غاز البترول المسال قبل يومين، موجودة حاليًا في المياه الإيرانية.

