اللواء عبد اللهي لأمريكا وحلفائها: إياكم وارتكاب أي خطأ مرة أخرى

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء عبد اللهي شدد على أن "إيران الإسلامية وقواتها المسلحة، أقوى وأكثر استعداداً من الماضي، ويدهم على الزناد، وسيردون على أي اعتداء أو عدوان جديد من أعداء الأرض والأمة الأبية بسرعة وحزم وقوة وشمولية".

وأضاف القائد: "لقد اختبر الأعداء الأمريكيون والصهاينة الشعب الإيراني الشجاع وقواته المسلحة القوية مراراً. لقد أثبتنا بعون الله وإرادته أننا نظهر قوتنا وقدرتنا في الميدان للأعداء، وإذا ارتكب أعداؤنا خطأ آخر، فسنتعامل معه بقوة وقدرة تفوق بكثير ما كانت عليه في حرب رمضان المفروضة، وسندافع بكل قوة عن حقوق الشعب الإيراني، ونقطع يد أي معتد".

