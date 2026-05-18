غريب آبادي: إيران لم تطلب قط مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إبراهيم رضائي، خلال جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان التي عُقدت اليوم (الاثنين 18 مايو/أيار)، أن هذه الجلسة عُقدت بحضور كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية. وقدّم خلالها تقريرًا عن حضور وزير الخارجية قمة البريكس، بالإضافة إلى زيارات عراقجي إلى موسكو وبكين، واجتماعاته مع مسؤولين روس وصينيين.

وأضاف: في جزء آخر من هذه الجلسة، تم تقديم توضيحات حول المفاوضات الجارية، وعُرض على أعضاء اللجنة تقريرٌ عن المقترحات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة عبر باكستان.

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: أكد غريب آبادي على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، في أي اتفاق مُحتمل، مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران، ورفع الحصار البحري، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وأضاف: قال غريب آبادي أيضاً إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّمت مقترحاتها إلى الجانب الأمريكي، لكنها لم تتلقَّ رداً رسمياً بعد.

وتابع رضائي: في هذا الاجتماع، أشار نائب وزير الخارجية، في معرض حديثه عن حرب الأربعين يوماً، إلى أن الولايات المتحدة طلبت وقف إطلاق النار والتفاوض، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطلب قط التفاوض مع الولايات المتحدة في هذه الحرب. كما تم التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي المنتصر الحاسم في حرب الأربعين يوماً، وأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد هُزما.

وتابع: قدّم أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان آراءهم ومقترحاتهم واعتباراتهم في هذا الاجتماع، وأكدوا على ضرورة عدم تراجع فريق التفاوض عن المطالب المشروعة للشعب الإيراني. وتجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت في هذه الحرب، وتتفاوض مع الطرف الآخر من موقع النصر. كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة توخي الحذر في صياغة أي تفاهم محتمل، وتوحيد مواقف المسؤولين.

وذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، من بين القضايا الأخرى التي أثارها أعضاء لجنة الأمن القومي، الدور المتخصص لوزارة الخارجية، وسجل الولايات المتحدة السابق في خرق الوعود، بما في ذلك الاتفاق النووي واتفاق الجزائر، والاستعانة بخبرات النخب والأكاديميين في صياغة أي اتفاق محتمل، واستمرار إدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمضيق هرمز، والاعتراف بهذا الدور.

وقال رضائي: "خلال هذا الاجتماع، طُرحت اعتراضات على مواقف وسلوكيات دولة الإمارات العربية المتحدة، وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة اتباع نهج جاد واستخلاص العبر مع الإمارات. كما تم التأكيد على ضرورة السعي للثأر لقائد الثورة الشهيد في المحافل والمحاكم الدولية، وضرورة استخدام الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ظل تداعيات الحرب".

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "في جزء آخر من الاجتماع، قدمت سارة فلاحي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان باللجنة، تقريرًا لأعضاء اللجنة حول الزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة إلى ميناب، ولقاءاتها مع عائلات الشهداء، بالإضافة إلى استعراضها لآخر مستجدات الانتشار العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عُمان".

