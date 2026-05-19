هجوم مسلح على مركز إسلامي في أمريكا يسفر عن 5 قتلى

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الجزيرة" أن شبكة "إن بي سي" الإخبارية أعلنت أن شرطة سان دييغو أبلغت عن دخول مسلح إلى مركز إسلامي وخلق حالة طارئة، وتمكنت القوات الأمنية من تحييد التهديد وإبطاله.

وادعت الشبكة نقلاً عن مسؤولين أمنيين أمريكيين أن شخصين مشتبهاً بهما في إطلاق النار على المركز الإسلامي قُتلا.

وأعلن قائد شرطة سان دييغو أن 5 أشخاص قتلوا في الحادث، بينهم اثنان من المشتبه بهما في إطلاق النار.

كما أعلنت شرطة سان دييغو أن الهجوم على المركز الإسلامي كان بدافع الكراهية. ووفقاً للشرطة، فإن المشتبه بهما أقدما على الانتحار ظاهرياً. و أعلنت الشرطة أن عمر المهاجمين كان 17 و19 عاماً.

