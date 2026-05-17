قاليباف: مصير شعب وأرض فلسطين سيُحدده الفلسطينيون أنفسهم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، شدد في رسالته على أن "استشهاد قائد كتيبة القسام في زمن وقف إطلاق النار يؤكد مجدداً على نقض العهد وغدر الكيان الصهيوني".

وجاء نص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"

مرة أخرى، تلوثت يد الكيان الصهيوني الإجرامي بدماء مجاهد كبير وصبور، ففي الوقت الذي كان فيه وقف إطلاق النار في غزة الباسلة سائداً ظاهرياً بوعود الجناه الكذبة، استُشهد "عز الدين الحداد"، قائد كتائب عز الدين القسام الباسلة، على يد العصابة الصهيونية الإجرامية، برفقة زوجته وابنته.

لقد أمضى هذا الأخ المجاهد حياته في مقاومة محتلي أرضه، إما في ميدان القتال أو في سجون الجلادين الصهاينة، وقدم ولديه في هذا السبيل.

ورغم أن سنوات عمر المحتلين لقبلة المسلمين الأولى (القدس) مليئة بالجرائم والخيانات المختلفة، إلا أن استشهاده في زمن وقف إطلاق النال يؤكد مجدداً على غدرهم ونقضهم للعهود.

بدون شك، إن الوعد الإلهي غير قابل للتغيير، ومع استمرار خط المقاومة، فإن مصير شعب وأرض فلسطين سيُحدده الفلسطينيون الأبرار.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

/انتهى/