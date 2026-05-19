مخاوف في المنتخب المصري ومعضلة حارس المرمى في معسكر خصم إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بينما يستعد المنتخب المصري كأحد خصوم إيران في دور المجموعات من كأس العالم 2026 لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة اللاعبين المشاركين، يجري الجهازان الفني والطبي للفريق فحصًا دقيقًا لحالة عدد من اللاعبين، بمن فيهم مهند سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك، الذي حظي باهتمام خاص من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الأيام الأخيرة.

بحسب تقريرٍ نشرته صحيفة "الدستور"، قرر حسام حسن مبدئياً ضمّ مهند سليمان إلى قائمة المنتخب المصري لكأس العالم 2026، لكن هذا القرار مشروطٌ بتأكيد حالته الصحية ولياقته البدنية بشكلٍ كامل لضمان مشاركته في الفريق دون أي مخاطر.

وأوضح الخبير الكروي المصري، الغندور، في برنامج "أستاذ المحور"، أن الحارس تعرّض لإصابةٍ في عضلة الفخذ، خلال مباراة الزمالك ضد الاتحاد الجزيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بخسارة الزمالك بركلات الترجيح.

وأضاف: "يُتابع الجهاز الطبي للمنتخب المصري حالة اللاعب باستمرار، وهناك تواصلٌ مباشر بين الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، والجهاز الطبي لنادي الزمالك لتحديد مدى الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب، وخطة علاجه".

بحسب الغندور، سيلعب التقرير الطبي النهائي دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان حارس المرمى سيُضم إلى القائمة النهائية أم لا، خاصةً وأن حسام حسن يعتزم الاعتماد على لاعبين بكامل لياقتهم البدنية في كأس العالم.

في الوقت نفسه، يتابع نادي الزمالك حالة اللاعب بقلق، إذ يستعد الفريق لمباراة حاسمة في الدوري المصري الممتاز ضد سيراميكا كليوباترا، ويسعى الجهاز الطبي جاهدًا لإعادة اللاعبين المصابين إلى لياقتهم البدنية في أسرع وقت ممكن.

ويخلص التقرير إلى أن فحص حالة مهند سليمان يأتي ضمن خطة حسام حسن لتعزيز المنافسة في مركز حراسة المرمى، حيث يطمح إلى تجهيز فريق للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026 القوية من خلال اختيار لاعبين ذوي خبرة.

