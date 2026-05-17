ايران تبلغ الفيفا بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مع الأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم يوم أمس (السبت)، برفقة عدد من مسؤولي الاتحاد.

وبعد الاجتماع، أجرى موقع الفيفا مقابلة مع غرافستروم وتاج، حيث أشاد كلاهما بالطابع البنّاء والإيجابي للاجتماع. كما أجرى مراسل رويترز مقابلة مع الطرفين على هامش الاجتماع.

وقال تاج في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ باستماعهم إلى مواقفنا، أي جميع شروطنا العشرة، وتقديمهم حلولاً لكل منها. آمل أن يتمكن المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم دون أي مشاكل وأن يحقق نتائج ممتازة."

عندما سألته رويترز عن صعوبة إصدار تأشيرات لأعضاء المنتخب الوطني الايراني، رفض غرافستروم تقديم إجابة واضحة، قائلاً: "ناقشنا جميع القضايا ذات الصلة، وأعتقد أنه ليس من المناسب هنا (وسائل الإعلام) الخوض في التفاصيل. عموماً، كان اجتماعنا مثمراً للغاية، ونتطلع إلى مواصلة الحوار".

