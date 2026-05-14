غريب آبادي: الطابع العالمي لكأس العالم لا يتوافق مع الانتقاء السياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، رسالةً على صفحته في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "إن استضافة كأس العالم تُشكّل التزاماً واضحاً على كل دولة مضيفة، وهو ضمان مشاركة متساوية ومحترمة وغير تمييزية لجميع الفرق التي تأهلت للبطولة عبر المسار الرسمي للفيفا. ولا ينبغي أن تُصبح التأشيرات والدخول والإقامة والسفر ووجود المسؤولين الرسميين وشروط إقامة البطولة أداةً لممارسة ضغوط سياسية أو سلوك انتقائي ضد أي منتخب وطني.

لقد استحق المنتخب الإيراني لكرة القدم حقه في المشاركة في البطولة وفقاً للوائح الفيفا. وأي عرقلة لدخول اللاعبين أو الطاقم الفني أو مسؤولي الاتحاد أو الأعضاء الأساسيين في الوفد الإيراني تُعدّ انتهاكاً لروح البطولة وأهدافها، وتتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحكم الرياضة الدولية، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز ونزاهة المنافسة.

وتحظر لوائح الفيفا التمييز ضد الدول والأفراد. ولذلك، لا يجوز للدولة المضيفة تطبيق خلافاتها السياسية الداخلية أو العقوبات أو القرارات الأحادية بطريقة تُقوّض حق أي منتخب وطني في المشاركة في أهم حدث كروي في العالم.

يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولية مستقلة. فإذا لم تتمكن الهيئة المنظمة من ضمان دخول جميع الفرق المؤهلة، بما فيها إيران، إلى البلد المضيف دون تمييز أو قيود، وتنافسها في ظروف متكافئة، فإن مصداقية كأس العالم ستتضرر. إن الطابع العالمي لكأس العالم لا يتوافق مع الانتقاء السياسي.

الرياضة ميدان للمنافسة الرياضية، وليست استمرارًا لسياسة الضغط باستخدام الأدوات الإدارية. "إن أي قيود غير قانونية تُفرض على القافلة الإيرانية ستكون اختبارًا حقيقيًا للفيفا والبلد المضيف: إما احترام مبدأ عدم التمييز وحيادية الرياضة، أو أن كأس العالم سيتضرر بشدة من التسييس والسلوك الانتقائي."