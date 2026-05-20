قاليباف: أميركا ستتورط مجدداً في حرب بلا نهاية ولا سبيل لها للانتصار فيها

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن وضع أميركا وهي عالقة في حرب بلا نهاية ولا سبيل لها للانتصار فيها يتكرر مجدداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب قاليباف على حسابه في منصة "اكس" يوم الأربعاء، مقتبساً عبارة من الفصل الحادي عشر من مذكرات فانس، النائب الاول للرئيس الاميركي: "شعرنا أننا عالقون في حربين لا نهاية لهما ولا سبيل للانتصار فيهما، وجاءت نسبة كبيرة من الجنود من منطقتنا (المنطقة الفقيرة)".

واضاف: "هذا الوضع (تورط أمريكا في حرب لا سبيل للانتصار فيها) يتكرر مجدداً. هذه المرة، سيدفع الأمريكيون الفقراء والمنسيون ثمن نزعة الحرب التي يمارسها الأوليغاركيون المقربون من البيت الأبيض، افراد شرّيرون من امثال جيمي ديمون، وجماعات الضغط المؤيدة للحرب في واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن جيمي ديمون هو الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" في الولايات المتحدة، وأحد أبرز الشخصيات في دائرة ممولي الحرب ضد إيران، والذي اطلق اخيرا تخرصات ضد ايران.

