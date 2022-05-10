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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٠٠ م

روسيا لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا

روسيا لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو يعلن أنّ روسيا لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، أنّ روسيا لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا رداً على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية: "هذا ليس من تقاليدنا لذلك نعتقد أنّ عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم".

وكان محتجون على الحرب في أوكرانيا ألقوا مادة حمراء على السفير الروسي في بولندا أثناء توجهه لوضع الزهور في المقبرة العسكرية السوفيتية في وارسو للاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأرسلت موسكو بعد ذلك مذكرة "احتجاج قوية".

/انتهى/

رمز الخبر 1923646
https://ar.mehrnews.com/news/1923646/

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