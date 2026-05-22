إيران تدين فرض عقوبات أمريكية على سفيرها في بيروت وعدد من المسؤولين اللبنانيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية استنكرت بشدة قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على "محمدرضا رئوف شيباني"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتدب في بيروت، واعتبرت ذلك "نموذجاً آخر على تمرد وتجاهل الإدارة الأمريكية للمبادئ الثابتة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة المبدأ الأساسي المتمثل في احترام السيادة الوطنية للدول".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مساء أمس الخميس فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة دعم حزب الله وتقويض السيادة اللبنانية، زاعمة أن الأفراد المستهدفين يساعدون حزب الله على مواصلة ما وصفته بـ"عرقلة عملية السلام وإعادة الإعمار في لبنان".

وشددت الخارجية الإيرانية في بيانها على "إدانتها الشديدة أيضاً للخطوة الأمريكية بفرض عقوبات على عدد من نواب كتلة حزب الله في مجلس النواب اللبناني، ومسؤولين من حركة أمل، والعديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين اللبنانيين".

وأضاف البيان: "هذه الإجراءات الحقيرة تأتي في سياق تقويض السيادة الوطنية للبنان وإثارة الفتنة في المجتمع اللبناني، وهي دليل على استمرار تواطؤ الإدارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني المعتدي والمحتَل في استمرار عدوانه العسكري وارتكابه الجرائم البشعة ضد لبنان".

وتابع البيان: "لا شك أن مختلف الفئات والطوائف اللبنانية، بالحفاظ على وحدتها وتماسكها الوطني، ستدافع عن سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وستجعل الكيان الصهيوني يفشل في تحقيق أهدافه الشريرة، وذلك من خلال صد العدوان وإنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على تعزيز علاقاتها الصديقة والتاريخية مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين".

يُذكر أن حزب الله اللبناني كان قد وصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد جبهة المقاومة في لبنان بأنها "عقاب لجميع اللبنانيين" بسبب تمسكهم بخيار المقاومة.

