حزب الله يستهدف تجمعات الاحتلال ويدمر قبتين حديديتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الثلاثاء، استهدافها بين السّاعة 10:00 والساعة 19:00 تجمّعات لجنود وآليّات الاحتلال الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة والصليات الصاروخيّة والمسيّرات الانقضاضيّة على دفعات متكرّرة.

واستهدف مجاهدو المقاومة عند السّاعة 13:25 من يوم الثلاثاء منصّة قبّة حديديّة في موقع جلّ العلّام بمحلّقة انقضاضيّة، ما أدّى إلى تدميرها.

أيضاً استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 منصّة قبّة حديديّة أخرى في مستوطنة مرغليوت بمحلّقة انقضاضيّة، ما أدّى إلى تدميرها.

وفي السّاعة 14:00، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة آليّة عسكريّة تابعةً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في مستوطنة مسكاف عام بمحلّقة انقضاضيّة، وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وعند السّاعة 16:00، استهدفوا موقعاً مستحدثاً تابعاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة مارون الرّاس بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

كما استهدف المجاهدون عند السّاعة 16:30 آليّة عسكريّة تابعةً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيليّ عند مثلّث القوزح بمحلّقة انقضاضيّة، وحقّقوا إصابةً مؤكّدةً.

وعند السّاعة 16:45، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة راميا بمحلّقة انقضاضيّة، وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وفي السّاعة 11:30، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة بيت ليف بقذائف المدفعيّة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 من يوم الاثنين تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة العديسة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وتأتي هذه العمليّات دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خروقات الاحتلال الإسرائيليّ لاتّفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى الجنوب اللبنانيّ، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عددٍ من الجرحى المدنيّين.

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت، الثلاثاء، تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال الإسرائيليّ غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

كما أعلن مجلس الجليل الأعلى عن "حدث عسكري في مستوطنة مسكاف عام" بالقرب من الحدود.

وفي هذا السياق، أشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى مقتل ضابط برتبة رائد في وحدة "ماجالان" في معارك جنوب لبنان اليوم.

وتواصل المقاومة الإسلامية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في ردٍ طبيعي على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المبرم في 17 نيسان/أبريل الماضي.