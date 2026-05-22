٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٥٣ ص

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3089

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة شهداء الهجمات الصهيونية منذ الثاني من مارس الماضي ارتفعت إلى 3089 شهيداً، و9397 جريحاً.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن الوزارة أكدت أنه بالتزامن مع استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من لبنان، رغم وجود وقف هش لإطلاق النار، يسقط يومياً عدد من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.

وأسفر غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الصهيوني استهدفت محيط مستشفى "تبنين" في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان عن إصابة 9 أشخاص بجروح.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله أنه رداً على الهجمات والانتهاكات المتواصلة للكيان الصهيوني للأراضي اللبنانية، نفذ 16 عملية عسكرية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال في جنوب لبنان.

رمز الخبر 1971019

