ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3089

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن الوزارة أكدت أنه بالتزامن مع استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من لبنان، رغم وجود وقف هش لإطلاق النار، يسقط يومياً عدد من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.

وأسفر غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الصهيوني استهدفت محيط مستشفى "تبنين" في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان عن إصابة 9 أشخاص بجروح.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله أنه رداً على الهجمات والانتهاكات المتواصلة للكيان الصهيوني للأراضي اللبنانية، نفذ 16 عملية عسكرية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال في جنوب لبنان.

