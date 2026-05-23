صحيفة صينية: إيران تسعى لتعزيز التعاون مع بكين بتسليم ملف الصين إلى قاليباف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية في منشور لها حول اختيار محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ممثلاً خاصاً لإيران لشؤون الصين: "باختيارها قاليباف، رئيس البرلمان وشخصية بارزة في التيار الأصولي، مسؤولاً عن العلاقات مع الصين، وجّهت إيران رسالة واضحة حول الأهمية البالغة لهذه العلاقة".

وأضافت الصحيفة: "بتسليم هذا الملف إلى أحد أكثر شخصياتها السياسية نفوذاً، تريد طهران أن تُظهر أن التعاون مع بكين بات جزءاً أساسياً من السياسة الكلية للجمهورية الإسلامية. وفي نفس الوقت، تسعى إيران إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وتعميق علاقاتها مع الصين".

