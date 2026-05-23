  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٣٤ ص

صحيفة صينية: إيران تسعى لتعزيز التعاون مع بكين بتسليم ملف الصين إلى قاليباف

صحيفة صينية: إيران تسعى لتعزيز التعاون مع بكين بتسليم ملف الصين إلى قاليباف

اعتبرت إحدى وسائل الإعلام الصينية اختيار محمد باقر قاليباف ممثلاً خاصاً لإيران لشؤون الصين مؤشراً قوياً على مساعي طهران لتعميق العلاقات مع بكين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية في منشور لها حول اختيار محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ممثلاً خاصاً لإيران لشؤون الصين: "باختيارها قاليباف، رئيس البرلمان وشخصية بارزة في التيار الأصولي، مسؤولاً عن العلاقات مع الصين، وجّهت إيران رسالة واضحة حول الأهمية البالغة لهذه العلاقة".

وأضافت الصحيفة: "بتسليم هذا الملف إلى أحد أكثر شخصياتها السياسية نفوذاً، تريد طهران أن تُظهر أن التعاون مع بكين بات جزءاً أساسياً من السياسة الكلية للجمهورية الإسلامية. وفي نفس الوقت، تسعى إيران إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وتعميق علاقاتها مع الصين".

/انتهى/

رمز الخبر 1971045
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات