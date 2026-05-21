مساعد القوات البحرية للحرس الثوري: القوات المسلحة جاهزة للرد على اي عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء اضاف اكبر زاده وهو يتحدث مساء الاربعاء في تجمع جماهيري بمدينة نوشهر (شمال) ان الشعب والقوات المسلحة لا سيما القوات البحرية للحرس الثوري ستظل ملتزمة باوامر قائد الثورة ولن تتراجع ابدا.

وفي معرض اشارته الى دور الشعب الايراني في الانتصارات الدفاعية قال ان الشعب، سيتم العمل وانه حسبما قال الامام الشهيد، فان المقاومة مستمرة.

واكد في جانب اخر ان المحاولات الامريكية لاعادة فتح مضيق هرمز قد باءت لحد الان بالفشل.

واوضح ان الرئيس الامريكي ومن اجل اعادة فتح مضيق هرمز قد سافر اخيرا الى الصين، لكنه لم ينجح.

واكد المساعد السياسي للقوات البحرية للحرس الثوري ان القوات المسلحة مستعدة لابداء ردة فعل حاسمة ضد اي سوء تقدير من جانب العدو وقال: "حذارا ان يرتكب العد خطأ، لانه سيتلقى ردنا."