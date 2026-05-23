الحرس الثوري: 25 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن 25 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضافت العلاقات العامة أن "السيطرة الذكية على مضيق هرمز لا تزال تُمارَس بقوة من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وذلك على الرغم من عدم الاستقرار والأمن الذي خلفه عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي في المضيق".

