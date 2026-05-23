إيران ضمن أكبر ست دول في العالم من حيث امتلاك احتياطيات النفط الاستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يُظهر أنه على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها، لا تزال إيران ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث امتلاك احتياطيات النفط الاستراتيجية، إذ بلغ مخزونها 74 مليون برميل في الربع الأول من عام 2026. وقد زاد هذا الحجم من الاحتياطيات بمقدار 3 ملايين برميل مقارنةً بالربع السابق.

ويشير التقرير إلى أن احتياطيات النفط الإيرانية قد تجاوزت احتياطيات دول مثل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإسبانيا والهند خلال هذه الفترة، حيث تزيد احتياطياتها الاستراتيجية عن ثلاثة أضعاف احتياطيات الهند. في المقابل، أظهرت الصين، باحتياطيات نفطية تتجاوز 1.5 مليار برميل، وزيادة بنسبة 10% في احتياطياتها خلال الربع الأخير، أنها تتعامل بجدية بالغة مع التهديدات المحتملة لخطوط الطاقة في المنطقة.

بحسب هذه البيانات، لا تملك الولايات المتحدة، رغم ادعاءاتها المتكررة بالاستقلال في مجال الطاقة، سوى حوالي 413 مليون برميل من احتياطيات النفط، وهو ما لا يمثل أي زيادة مقارنة بالفترة السابقة. وتحتل اليابان، باحتياطيات تبلغ 263 مليون برميل، والمملكة العربية السعودية، باحتياطيات تبلغ 88 مليون برميل، وكوريا الجنوبية، باحتياطيات تبلغ 78 مليون برميل، المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي في هذه القائمة. في المقابل، تبلغ احتياطيات فرنسا النفطية المعلنة 33 مليون برميل، أي أقل من نصف حجم الاحتياطيات الاستراتيجية الإيرانية.

ويرى المحللون أن مكانة إيران بين الدول الحائزة على احتياطيات نفطية استراتيجية باتت عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرتها على الصمود وتقوية ثقلها الجيوسياسي في سيناريوهات أزمة الطاقة والتوترات المحتملة في مضيق هرمز.

