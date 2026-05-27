الصين: يجب عرض اتفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة على مجلس الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: نعتقد أنه يجب عرض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على مجلس الأمن الدولي لكي يكتسب الشرعية والمصداقية.

وتتولى الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في مايو/أيار، وأكد وانغ يي أن الهيئة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين "يجب أن تتخذ إجراءات" وأن مجلس الأمن "يجب أن يتحمل مسؤولياته".

وقال وزير الخارجية الصيني للصحفيين في مقر الأمم المتحدة: تأمل بكين أن تظل الأطراف المعنية ملتزمة بمواصلة السعي لوقف إطلاق النار وأن تستمر في التقارب فيما بينها لكي يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "بمجرد التوصل إلى اتفاق، يجب عرضه على مجلس الأمن الدولي لاكتساب الشرعية. ويجب على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين".

وأكد وانغ يي، في معرض حديثه عن أهمية إتمام المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول أخرى في هذا الشأن.

وأعرب عن أمله في أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار.