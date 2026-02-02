بقائي: أي تهديد لإيران ستكون له آثار وعواقب وخيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي خلال الأسبوع الماضي، عمل الجهاز الدبلوماسي بجدية ومسؤولية لضمان مصالح الشعب الإيراني والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أُجريت اتصالات رفيعة المستوى مع الرئيس، بالإضافة إلى اتصالات أجراها وزير الخارجية مع نظرائه في دول المنطقة، وكل ذلك يصب في مصلحة حماية المصالح الوطنية الإيرانية.

تصعيد جرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان وغزة

وفي معرض حديثه عن تصعيد جرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان وغزة، قال بقائي: "شهدنا في الأيام الأخيرة أحد أشد الانتهاكات منذ وقف إطلاق النار، والذي أسفر عن استشهاد 30 فلسطينياً. وفي لبنان، تتواصل الهجمات على البنية التحتية والمنازل السكنية، بهدف رئيسي هو عرقلة التنمية والتقدم، وهذا الأمر يضاعف مسؤولية ضامني وقف إطلاق النار".

تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خطأ استراتيجي من جانب الاتحاد الأوروبي

وأوضح بشأن إجراء أوروبا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية: "لقد رأيتم استدعاء السفراء والبيانات. في الأيام الأخيرة، تم استدعاء جميع الدول الأوروبية التي لديها سفارات في طهران إلى وزارة الخارجية. ونحن بصدد مراجعة سلسلة من الإجراءات، وقد أحيلت هذه القضية إلى المؤسسات المختصة لاتخاذ القرار. لم يكن هذا الإجراء إهانة للشعب الإيراني فحسب، بل كان أيضاً خطأً استراتيجياً من جانب الاتحاد الأوروبي". لقد أغفلت أوروبا توجيه الاتهامات لمن لعبوا دورًا رائدًا في مكافحة الإرهاب. وإذا كانت أوروبا تعتقد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فهي مخطئة تمامًا.

ردًا على سؤال حول استراتيجية إيران لضمان ألا تكون المفاوضات مع الولايات المتحدة فخًا، قال بقائي: "بالتأكيد نضع التجارب السابقة نصب أعيننا. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا مرارًا وتكرارًا نكث أمريكا بوعودها، ونقضها لها، وخداعها لنا، وهو ما بلغ ذروته في يونيو/حزيران. لم نكتسب هذه التجارب بسهولة، وسنضعها في الحسبان عند اتخاذ أي قرار."

رفع العقوبات يمثل أولوية قصوى بلا شك

وأضاف بقائي، بخصوص هدف المفاوضات ورفع العقوبات وجدول أعمالها المحدد: إن رفع العقوبات يمثل أولوية قصوى بلا شك. وقد أوضح الوزير مؤخرًا أن القضية النووية ذريعة استُغلت لسنوات كأساس لفرض الحرب على إيران. وفي مقابل بناء الثقة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، فإن مطلبنا هو، بطبيعة الحال، رفع العقوبات القمعية.

ورداً على نشر وثائق جديدة من جيفري إبستين وربط هذه القضية بالمفاوضات مع إيران، أوضح: لا يمكنني إبداء رأي رسمي في هذا الشأن. على المستوى الإعلامي، ثمة ربط كبير بين السياسيين وهذه القضية. وقد دار نقاش واسع حول ما إذا كانت هذه القضية والمعلومات قد استُغلت من قبل بعض الجهات، بما في ذلك الكيان الصهيوني، لتوجيه بعض السياسيين. لست في موقع يسمح لي بتأكيد أو نفي ذلك، لكنها قضية مهمة يجب معالجتها. وقد استخدم الكيان الصهيوني مرارًا وتكرارًا مثل هذه المعلومات للتأثير على السياسيين.

بخصوص الأخبار المنشورة حول إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلاً: "على الأصدقاء العسكريين التعليق على هذا الأمر. لم يطرأ أي تغيير على مناورات القوات المسلحة الإيرانية. تُعدّ المناورات البحرية مع الصين وروسيا مناورات سنوية أُجريت ست أو سبع مرات حتى الآن في شمال المحيط الهندي، وستُنفّذ وفقًا للخطة الموضوعة. أما مناورات الحرس الثوري، التي تُجرى لأغراض الاختبار والتحضير، فتُنفّذ وفقًا لجدول زمني محدد. وتُجرى هذه المناورات والتدريبات بشكل مستمر ومنتظم."

وقال بقائي أيضًا تعليقًا على تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن عدم الاطلاع عن احتياطيات ايران من اليورانيوم المخصب: "علينا أن نسأله: ما هو سبب عدم اطلاعك ؟ قبل 23 يونيو، كان مفتشو الوكالة يزورون مراكزنا النووية بانتظام ووفقًا لإجراءات واضحة. يجب البحث عن سبب هذا التجاهل في الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما. كل هذه المشاكل ناتجة عن العدوان العسكري للكيان الصهيوني، الذي للأسف تجنب المدير العام نفسه الإعلان عنه صراحةً."

وكما قال وزير الخارجية، فقد أثبتت إيران ثباتها في نهجها الدبلوماسي واستخدامها للدبلوماسية لتعزيز المصالح الوطنية والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة. لسنا بحاجة لإثبات جديتنا وحسن نيتنا في مجال الدبلوماسية. لقد ارتكب الطرف الآخر العديد من أوجه القصور والأخطاء. إن دول المنطقة، التي تشعر بالقلق إزاء الوضع الراهن، تسعى بصدق إلى القيام بدور إيجابي، على عكس الدول الأوروبية التي تتصرف بشكل كامل في اتجاه تصعيد التوترات. إنها وسيط الرسالة، وقد تم تبادل العديد من النقاط.

وفيما يتعلق بهيكل المفاوضات، قال: "نحن بصدد مراجعة تفاصيل كل عملية دبلوماسية واتخاذ القرار بشأنها، ونأمل في التوصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة".

الحرس الثوري الإيراني جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الإيرانية الرسمية

وفيما يتعلق بخطر الحرب ضد إيران والمواقف العدائية تجاه الحرس الثوري، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "لن تتغير طبيعة أي مؤسسة أو جزء من القوات المسلحة الإيرانية بمجرد استخدام أوصاف مسيئة. الحرس الثوري الإيراني جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الإيرانية الرسمية، وهو نتاجٌ للشعب الإيراني، ويعرف جيداً كيف يؤدي واجباته. تُجرى التدريبات سنوياً، وستُجرى في موعدها هذا العام أيضاً. الحرس الثوري الإيراني هو حامي الأمن والاستقرار في مضيق هرمز، وعلى الجميع أن يضعوا هذه الحقيقة نصب أعينهم."

علاقتنا مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل

وفيما يتعلق بادعاء اعتقال جواسيس إيرانيين في تركيا، صرّح بقائي قائلاً: "هذه المسألة كانت موضع شك بالنسبة لنا أيضاً. علاقاتنا مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل، وحدودنا لطالما كانت رمزاً للصداقة والسلام. في الأيام الأخيرة، لعبت تركيا دوراً بنّاءً، وعلينا أن نكون حذرين من الأطراف التي لا تتسامح مع التقارب بين دول المنطقة. نحن على ثقة بأن..." وستتعامل الحكومة التركية مع هذه الادعاءات الإعلامية بحكمة.

كما قال ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد تلقت مهلة من الولايات المتحدة للحرب: "أنتم تعرفون إيران. ان ايران لن تقبل أي إنذار أو مهلة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية حديثه عن التعاون الاقتصادي الأمريكي مع إيران: "التحليل الإعلامي جزء من عمل الإعلام. ما ذكره السيد عراقجي كان ردًا على سؤال حول إمكانية وجود تعاون اقتصادي. في الأساس، ما يعيق التعاون الاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة هو العقوبات الأمريكية".

تكوين تفاهم مشترك بين دول المنطقة بشأن التهديدات

وقال بقائي عن المشاورات الأخيرة بين إيران ودول المنطقة: "نشهد اليوم تشكّل تفاهم مشترك بين دول المنطقة التي تُولي اهتمامًا بالغًا للتهديد الذي يواجه المنطقة بأسرها. لقد أدركت هذه الدول جيدًا أن عواقب تصعيد التوتر مع إيران لن تقتصر على حدودها الجغرافية، بل ستكون مُعدية. ولهذا السبب، تسعى دول المنطقة جاهدةً لتعزيز السلام".

كما قال بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي: "لقد أدلى بتصريحات غير ذات صلة. تحدثت اليوم هاتفيًا مع دبلوماسيين جزائريين أثاروا نقطةً في هذا الشأن. كما تعلمون، كانت أحلك فترات الجزائر هي فترة الاستعمار الفرنسي. وحتى بعد انتهاء الاستعمار، لا تزال فرنسا ترفض إعادة رفات الشهداء الجزائريين. وهذا يُظهر افتقارها إلى النزاهة في مجال حقوق الإنسان. إن خطاب الرئيس الفرنسي يُشبه خطابه السابق، وقد لعب دورًا تخريبيًا في عملية التفاوض".

ليس لفرنسا الحق في التعليق على العملية الدبلوماسية، بل إنها لعبت دورًا سلبيًا في تقويضها سابقًا. عليها أن تُعيد النظر في دورها، وأن تُركز على شؤونها الداخلية بدلًا من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

كما صرّح بقائي بشأن احتجاز السفينة الإيرانية في ماليزيا والإنذار الأمريكي ببيع النفط: "مع أن إيران صادقة في مساعيها الدبلوماسية، إلا أنها لم تقبل أي إنذار، وهذا غير مؤكد. ينبغي الاستفسار من وزارة النفط عن تفاصيل السفن ومصدر ناقلات النفط، لكنهم نفوا ذلك، وهذا غير صحيح."

المشاورات قبل قرار الاتحاد الأوروبي وتوقعات الصين وروسيا

وعن مسار الدبلوماسية بين إيران وأوروبا قال: قد أظهر سلوك أوروبا في الآونة الأخيرة تناقضاً داخل تناقض.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن توقعات إيران من الصين وروسيا في الوضع الراهن: من منظور قانوني ودولي، فإن ما يحدث في المنطقة يهم جميع دولها. وهي مسؤولة عن عدم التزامها بالمبادئ الدولية، ومسؤولية أعضاء مجلس الأمن أثقل. لدينا تعاون مثمر مع الصين وروسيا، وتواصلنا معهما مستمر. وقد أعربت هاتان الدولتان عن معارضتهما لتصرفات الولايات المتحدة الاستفزازية في مواقفهما. كما كانت زيارة السيد لاريجاني الأخيرة إلى روسيا مهمة، وتُدرك الصين وروسيا واجباتهما في إطار مجلس الأمن.

