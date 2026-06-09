منع دخول كبار المسؤولين الصهاينة إلى بعض الدول الأوروبية

وأفادت وكالةمهر للأنباء، أن جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، أعلن أنه سيتم فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن وزير الخارجية الفرنسي، أن العقوبات المفروضة على الأفراد المرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية تمت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

وجاء في هذا التقرير أن بريطانيا أصدرت بياناً مشتركاً مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، رداً على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وجاء في هذا البيان المشترك أن المستوطنين المتطرفين، بدعم من حلفائهم، يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

وذكر التقرير أن فرنسا منعت دخول بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية الكيان الصهيوني، وأربعة من قادة جماعات المستوطنين، و21 مستوطناً.

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