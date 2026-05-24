٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٥٨ م

غريب آبادي: غزة اختبار لمدى التزام الحكومات بالقانون الدولي

أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية ، كاظم غريب آبادي إن غزة اليوم ليست مجرد اختبار للأخلاق، بل هي اختبار لالتزام الحكومات بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، اليوم الاحد في منشور على منصة أكس: يُظهر تقرير استقصائي، استنادًا إلى بيانات رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أن سلعًا ذات صلة بالجيش من عشرات الدول دخلت الأراضي المحتلة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ وقد سُجّلت غالبية قيمة هذه الواردات بعد صدور الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة.

وأضاف: تُثير هذه البيانات تساؤلًا جديًا أمام الحكومات: هل الالتزام بمنع الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية عام 1948 التزام قانوني حقيقي أم مجرد شعار يُطلق في أيام الفراغ؟

واردف نائب وزير الخارجية في هذا الصدد: على الحكومات التي استمرت في دعم آلة الحرب الإسرائيلية بعد تحذير محكمة لاهاي أن تُوضّح موقفها من المسؤولية الدولية والتزامها بمنع الإبادة الجماعية.

وأوضح غريب آبادي أن: غزة اليوم ليست مجرد اختبار للأخلاق، بل هي اختبار لالتزام الحكومات بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية. وتشمل بعض هذه الدول: امريكا، والهند، ورومانيا، وجمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وسنغافورة، وأذربيجان، وهولندا، وسويسرا، وتركيا، والبرازيل، وبلغاريا، وإسبانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا.

