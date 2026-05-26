ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى 72 ألفاً و803 شهداء

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزارة أوضحت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية نقل جثامين 6 شهداء و34 جريحاً إلى مستشفيات القطاع.

وحسب التقرير، فإن من بين الشهداء المسجلين خلال الساعات الماضية، هناك شخصان استشهدا حديثاً، فيما تم انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن فرق الإسعاف غير قادرة على الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وبحسب إحصاءات رسمية، فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 906 شهداء، وعدد الجرحى 2,747 جريحاً، كما تم انتشال 781 جثماناً من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفاً و803 شهداء، وعدد الجرحى إلى 172 ألفاً و855 جريحاً.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر فلسطينية أن اثنين من الفلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف سيارة في محيط ميدان أبو علاء غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

/انتهى/