اللواء عبد اللهي: سنستخدم أنظمة دفاعية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: لقد ادعى العدو مرارًا وتكرارًا أنه دمر قطاعنا العسكري في المجالات البحرية والجوية والصاروخية؛ لكننا أثبتنا دائمًا في ساحة المعركة أن جميع قدراتنا لا تزال قائمة. سنقاتل الأعداء حتى النهاية ونلحق بهم الهزيمة.

وأكد اللواء عبد اللهي: إن عملية تحديث معداتنا بما يتناسب مع الظروف الراهنة تسير باستمرار، وهذا واضح في الميدان.

وأضاف: "لقد كان أداء الدفاع الجوي الإيراني أفضل بكثير في الحرب المفروضة الثالثة مما كان عليه في السابق؛ وبإذن الله، سنستخدم أنظمة جديدة لمواجهة الهجمات الجوية المعادية بشكل أقوى من أي وقت مضى."

