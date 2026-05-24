ضبط 28 قطعة سلاح حربي في حدود جنوب شرق إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء علي أكبر جاويدان، قائد حرس الحدود، صرح بأن "حرس الحدود في سيستان وبلوشستان، بفضل الإحاطة الاستخباراتية في نطاق مسؤوليتهم، علموا بدخول مهربي أسلحة حربية غير قانونية، فاتخذوا على الفور التدابير اللازمة للقبض عليهم وإحباط أهدافهم الخبيثة".

وأضاف قائد حرس الحدود: "تمكن حرس الحدود خلال هذه العمليات، بعد تحديد المنطقة، وبعد اشتباكهم مع المهربين المسلحين، من ضبط 28 قطعة ".

وأوضح جاويدان أن "المهربين تمكنوا من الفرار مستغلين الظروف الجغرافية، ولا تزال جهود حرس الحدود مستمرة للقبض عليهم"، مشيراً إلى أن "المهربين كانوا يعتزمون إدخال هذه الأسلحة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة أمن المجتمع، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم".

وفي ختام تصريحه، حذر قائد حرس الحدود المهربين والعناصر الخارجة عن القانون والأعداء، مؤكداً على العزم الجاد لقوات حرس الحدود في التعامل الحازم مع أي عمل تخريبي أو تحرك للمهربين على حدود البلاد.

