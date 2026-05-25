إعادة انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرت اليوم (الاثنين) انتخابات هيئة رئاسة المجلس في السنة الثالثة من الدورة البرلمانية الثانية عشرة.

وبذلك، فاز محمد باقر قاليباف برئاسة المجلس بتصويت النواب.

وكان محمد باقر قاليباف قد شغل منصب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات في الدورة البرلمانية الحادية عشرة، وبالتالي، تمكن من الاستمرار في رئاسة المجلس للعام السابع على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للوائح الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي، يُنتخب أعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد بالاقتراع المباشر من قبل النواب.

يتألف تشكيل هيئة الرئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وستة أمناء وثلاثة مراقبين، وستكون هيئة الرئاسة الدائمة مسؤولة عن إدارة شؤون البرلمان لمدة عام واحد.

