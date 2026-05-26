بزشكيان لأمير قطر: إيران مستعدة للتوصل إلى إطارٍ مشرّف لإنهاء الحرب والتوترات الراهنة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تبادلا خلال اتصال هاتفي التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنّيين لحكومتي وشعبي البلدين المسلمين السلام والرفاه والطمأنينة الدائمة.

وأعرب بزشكيان خلال هذا الحوار، عن تقديره للدعم والجهود المستمرة والبنّاءة التي تبذلها الحكومة القطرية، ولا سيما الدور الذي يضطلع به الأمير شخصيًا في مسار السلام، مؤكداً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصل إلى إطارٍ مشرّف لإنهاء الحرب والتوترات الراهنة في المنطقة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن إيران تلتزم دائمًا بمبادئ الدبلوماسية وروح الاتفاقات، مصرّحًا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت صدقها والتزامها بمسار الحوار؛ وحان الوقت الآن لكي يُظهر الطرف المقابل أيضًا إرادته، وأن يلتزم عمليًا وسياسيًا بتعهداته الدولية.

كما أعرب بزشكيان عن شكره للاهتمام الخاص الذي يبديه أمير قطر من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل، مشيرًا إلى أن الجهود الجادة والمتخصصة جارية حاليًا لاستكمال الصياغة النهائية للوثائق والنصوص المطروحة، بما يهيئ مسارًا واضحًا لتحقيق الاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال هذا الاتصال الهاتفي، عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى إنهاء الصراعات في المنطقة، مؤكدًا موقف الدوحة الثابت، ومصرّحًا بأن الحكومة القطرية لن تدّخر أي جهد في سبيل إرساء السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، وستواصل أداء دورها الوسيط والبنّاء.