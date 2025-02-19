السفير الإيراني في قطر: زيارة أمير قطر إلى طهران تعكس عزم البلدين الراسخ على تعزيز العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي صالح آبادي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم الأربعاء، قبيل زيارة أمير قطر إلى طهران للقاء ومناقشة مسؤولي الجمهورية الإسلامية، أن اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين الإيرانيين والقطريين منصة مناسبة لتعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي في إطار وجهات النظر السياسية المشتركة بشأن المشاركة في الحل السلمي للأزمات الإقليمية من خلال الدبلوماسية الفعالة والبناءة.

وأضاف صالح آبادي: "كانت الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى قطر نقطة تحول في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها".

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر: "إن سياسة حسن الجوار هي على رأس أولويات السياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة سيد مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على هذه السياسات تحاول إيران وقطر لعب دور مفيد وبناء في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

ويتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران اليوم الأربعاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وتعتبر طهران والدوحة من أهم أصدقاء بعضهما البعض في المنطقة في السنوات الأخيرة بسبب القرب السياسي والاقتصادي والأمني بينهما. وخلال هذه الزيارة وفي لقائه مع الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية، سيبحث الشيخ تميم أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وستكون العلاقات الاقتصادية وغزة والولايات المتحدة من أهم محاور هذه القضايا في المجالات الثلاثة المذكورة.

/انتهى/