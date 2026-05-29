الجيش اليمني يؤكد استمرار دعمه للمقاومة الفلسطينية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "المسيرة" اليمنية، أن اللواء الركن يوسف المدني، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، شدد في رسالة وجهها إلى كتائب عز الدين القسام والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، على استمرار دعم اليمن للمقاومة الفلسطينية حتى تحرير المسجد الأقصى وإنهاء احتلال الكيان الصهيوني.

وأعلن المدني في بيانه أن القوات المسلحة اليمنية، في إطار مواصلة معركة التحرير، تقف صفاً واحداً مع المقاومة الفلسطينية، وأنها ستواصل هذا الطريق حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأشاد رئيس الأركان اليمني بدور قادة المقاومة، مؤكداً أن مجاهدي القسام، بصمودهم وتضحياتهم وذكائهم الميداني، كشفوا مرة أخرى عن العجز الاستخباراتي والأمني للعدو الصهيوني، وقدموا نموذجاً للمقاومة الفعالة والملهمة.

كما شدد المدني على أن القوات المسلحة اليمنية لن تترك كتائب عز الدين القسام وحدها في معركتها ضد الكيان المحتل، وستبقى إلى جانب المقاومة حتى التحرير الكامل للأراضي الفلسطينية.

