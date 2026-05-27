٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:١٤ م

اقامة صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بحضور 140 ألف فلسطيني

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال.

أفادت وكالة مهر للأنباء وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أُقيمت صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الأربعاء بحضور 140 ألف مواطن فلسطيني في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم: رغم التحديات والقيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال، أدى نحو 140 ألف مصلٍّ صلاة عيد الأضحى في أجواء روحانية وإيمانية في ساحات المسجد الأقصى.

شهدت ساحات ومصليات المسجد الأقصى حشوداً كبيرة من المصلين من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية والأراضي التي احتلت عام 1948 لأداء صلاة عيد الأضحى في هذا المكان المقدس.

محمدرضا غفاری

