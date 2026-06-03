القوات المسلحة تدافع عن البلاد ومبادئ الثورة بإقتدار والعدو لن يجد أمامه طريقا سوى الاستسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر البيان ان تزامن ذكرى رحيل الإمام الخميني(قدس سره) وانتفاضة 15 خرداد (انتفاضة 5 حزيران عام 1963 ضد النظام الملكي البائد)، مع عيد الغدير الاغر يُعد علامة مباركة على ترابط الأصول الثابتة للإمامة وولاية الفقيه في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البيان أن الشعب الإيراني الشريف والمقاوم، يختبر في ذكرى رحيل الإمام الخميني(قدس سره)، فقدان قائده الشهيد العظيم وشهدائه المظلومين، إلى جانب الارتباط العميق بين الإيمان والبصيرة والتصدي للاستكبار العالمي. مشيرا إلى أن انتفاضة 15 خرداد شكلت فجر حركة أسفرت عن انتصار الثورة الإسلامية، وأن الإمام الشهيد بعد الإمام الخميني(رقدس سره) قاد سفينة خلاص الأمة نحو قمم العزة.

وشدد البيان على أن الشعب الإيراني، بتوجيهات قائده الحكيم وولي الفقيه، يظل حامل راية المقاومة والدفاع عن الحق، وسيواصل هذا المسير المضيء حتى النصر النهائي.

ولفت البيان إلى أن "العدوان الأخير لأمريكا والكيان الصهيوني كشف الوجه الحقيقي للمدّعين الكذبة لحقوق الإنسان أمام شعوب العالم، حيث يعد استشهاد 168 طفلا مظلوما وبريئا في مدرسة ميناب واحدة من مئات الجرائم التي ارتكبوها".

وأكد أن "الشعب الإيراني لن يتراجع أمام التهديد والعدوان، بل سيواصل طريق العزة أكثر من أي وقت مضى بفضل وحدته وإيمانه".

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في بيانهما أن "القوات المسلحة المقتدرة والشجاعة والمفعمة بالفخر، إلى جانب الشعب وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله)، ستدافع بكل اقتدار عن مبادئ الثورة الإسلامية وكيان البلاد حتى آخر رمق، ولن تسمح للعدو الحاقد بأن يبلغ أحلامه الشيطانية، أو أن تذهب دماء الإمام الشهيد وسائر الشهداء العظام سدى.

وشدد البيان في ختامه على أن "الأعداء الأمريكيين والصهاينة لن يجدوا أمام الإرادة الإلهية للقوات المسلحة والشعب الواعي واليقظة سوى الاستسلام".

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