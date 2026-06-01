رئيس السلطة القضائية: العدو ركع أمامنا بكل قدراته وإمكاناته

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام "محسني إیجئي" قال خلال زيارته لأحد المجمعات القضائية في العاصمة: كان العدو يطمح إلى أن تخرج من رحم الحرب المفروضة الأخيرة اضطرابات ومجاعة وتشريد، لكن بفضل الله، ونتيجةً لقوة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويقظة الشعب، لم يتحقق أي من هذه الأحلام والمآرب الخبيثة للعدو.

وقال رئيس السلطة القضائية في إشارته إلى الوحدة بين أبناء الشعب الإيراني: منذ أكثر من 90 يوماً، لم يترك الشعب الإيراني المسلم خنادق الشوارع دعماً لقائد الثورة الإسلامية المعظم والقوات المسلحة ولقد صنع الشعب ظاهرة فريدة من نوعها، فهذا الاتحاد والتماسك الوطني وروح حب الوطن لا نظير لها في العالم.

وفي إشارة إلی مؤامرات العدو الرامية إلى بث الفرقة داخل المجتمع الإيراني قال رئيس السلطة القضائية: إن أبناء الشعب، اليوم بمختلف توجهاتهم الاجتماعية وأذواقهم السياسية، متحدون ومتلاحمون. وعلی المسؤولين صون هذا الاتحاد وهذا التماسك، و علینا أن نتجنب بحزم كل ما من شأنه أن يفضي إلى الخلافات الاجتماعية.

وأضاف: إن إثارة الخلافات داخل المجتمع هي من مطالب العدو. وإن أساس الحرب الإدراكية/المعرفية التي يشنها العدو يتمثل في بث الفرقة والتشتت داخل مجتمعنا.

