تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من قادة انقلاب يناير الماضي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مهرداد محمدي‌نيا وأشكان مالكي من قادة أحداث كانون الثاني/يناير 2026 (دي 1404) الذين حاولو للانقلاب وأعمال شغب مدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل" وجماعات معارضة.

وبحسب بيان القضاء، شارك المتهمان في أعمال تخريب وإحراق استهدفت مسجد جعفري وحوزة الإمام الهادي العلمية في طهران، إضافة إلى قطع الطرق وإثارة الاضطرابات خلال الاحتجاجات. واستندت المحكمة إلى اعترافات المتهمين، وإعادة تمثيل الجريمة، وشهادات شهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت دخولهما إلى المسجد وإشعال النار في دراجتين ناريتين، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى أجزاء أخرى من المسجد وإلحاق أضرار واسعة به.

ووجّهت إليهما تهم تنفيذ أعمال ضد أمن البلاد بالتعاون مع جهات معادية، والتسبب في نشر الرعب والإخلال بالأمن العام، وتخريب أماكن دينية وممتلكات عامة وخاصة خلال ظروف أمنية استثنائية. وبعد محاكمة علنية، أصدرت المحكمة حكماً بإعدامهما ومصادرة أموالهما، مستندة إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية.

وقد تقدّم محامو المتهمين بطعن أمام المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أيّدت الحكم بعد مراجعة الأدلة والوثائق الموجودة في الملف. وفي صباح الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026 (11 خرداد 1405)، نُفّذ حكم الإعدام بحق المحكومَين.

