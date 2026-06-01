بقائي: بيان الاتحاد الأوروبي مثال صارخ على النفاق والنهج المزدوج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الذي يدين تصرفات إيران في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الأمريكية العدوانية، على وسائل التواصل الاجتماعي: إن بيان الاتحاد الأوروبي الذي يدين إيران لممارستها حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الأمريكية غير القانونية التي تنطلق من دولة مجاورة جنوبية في الخليج الفارسي، هو مثال صارخ على النفاق والنهج المزدوج؛ هذا البيان نفاقي وغير مسؤول.

يجب على الاتحاد الأوروبي الالتزام بمبدأ سيادة القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي لطالما ادعى الالتزام بها. يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن اتباع نهج استرضاء المعتدين وإلقاء اللوم على الأطراف التي تدافع عن نفسها.

إن استهداف إيران للقواعد والمنشآت المستخدمة في العدوان العسكري ضدها إجراء قانوني يندرج ضمن إطار حق الدفاع عن النفس.

تلتزم الدول قانونًا بمنع المعتدين من استخدام أراضيها ومنشآتها لمهاجمة دولة أخرى.

