٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٩ م

بعد مرور عام على تطبيق اتفاقية أوراسيا، ارتفعت صادرات إيران بنسبة 16%

أشار نائب مدير منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إلى نمو الصادرات إلى أوراسيا بنسبة 16% العام الماضي، معتبراً هذه الاتفاقية الإقليمية نموذجاً ناجحاً لتطوير الصادرات غير النفطية وتوسيع التعاون التجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال أمير روشنبخش قنبري، نائب مدير قسم ترويج الأعمال الدولية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، رداً على سؤال حول خطط وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في مجال الصناعات والتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "شهدت البلاد العام الماضي العديد من الأحداث السياسية والأمنية، ولكن على الرغم من هذه الظروف، ارتفعت صادرات إيران إلى الدول الأعضاء في أوراسيا بنحو 16%".

وأضاف: "هذا يدل على مدى فعالية الاتفاقيات التجارية والإقليمية في تنمية التجارة الخارجية للبلاد. يجب علينا استغلال جميع إمكانيات الاتفاقيات الإقليمية والدولية لتطوير الصادرات غير النفطية".

وأضاف روشانبخش: "تُعدّ أوراسيا مثالاً ناجحاً وعملياً للتعاون الاقتصادي الإقليمي الذي تمّ تشكيله في ظلّ الحكومة الحالية. ويُتيح هذا العام، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتنفيذ هذه الاتفاقية، فرصةً سانحةً لتقييم أدائها وإنجازاتها". وتابع: "الآن يُمكننا دراسة الإجراءات التي اتُخذت خلال العام الماضي لتطوير صادرات البلاد وتعزيز ربط الاقتصاد الإيراني بالاقتصادات الإقليمية والأسواق الحرة، ومدى فعالية هذا المسار في تحقيق أهداف البلاد التجارية".

رمز الخبر 1971257
محمدرضا غفاری

