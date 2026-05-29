وزيرا صناعة إيران وكازاخستان يؤكدان على زيادة التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية ، أن سيد محمد أتابك، الذي سافر إلى العاصمة أستانا لحضور اجتماع منظمة أوراسيا الاقتصادية، التقى يوم الخميس بنظيره الكازاخستاني وبحثا سبل التعاون.

وقال أتابك في هذا اللقاء إن إزالة العقبات المصرفية هي المفتاح الرئيسي لتطوير التجارة بين البلدين، مضيفاً أن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفرت الأرضية لتسهيل المعاملات بين البنوك التجارية للبلدين.

كما أشار وزير الصناعة الإيراني إلى استعداد بلاده للتعاون في مجالات الحديد والصلب والحبوب والزيت وعباد الشمس والخضروات وأنواع المعادن المختلفة، مؤكداً على استخدام آلية المقايضة (المبادلات التجارية) عند الاقتضاء.

وتم الاتفاق بين الجانبين على توسيع نطاق الصادرات من الخدمات الهندسية والفنية، وإنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات الصناعية، وتطوير الخدمات اللوجستية والنقل بالسكك الحديدية، وكذلك التصدير الثنائي للمنتجات الغذائية.

وأوضح أتابك أن القدرات الصناعية والاقتصادية للبلدين تجعل هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار للتبادل التجاري أمراً ممكن التحقيق، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل متخصص لتفعيل مجالات التعاون على المستوى الفني، وقال: "إن الأقسام المتخصصة في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة مكلفة بمتابعة مختلف فروع التعاون بين إيران وكازاخستان".

وجاء هذا اللقاء بهدف تهيئة الأرضية لتحقيق الرؤية التجارية المشتركة والاستفادة القصوى من الاتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم الاتفاق على متابعة الإجراءات التنفيذية في إطار فريق العمل المشترك.

يُذكر أن وزير الصناعة الإيراني سافر إلى كازاخستان ممثلاً عن الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك للمشاركة في القمة الاقتصادية الأوراسية الخامسة التي ستعقد اليوم الجمعة في مدينة أستانا.

/انتهى/