آية الله آملي لاريجاني: الشعب الإيراني يقف إلى جانب لبنان

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان آية الله صادق آملي لاريجاني نشر عبر الفضاء الافتراضي تدوينة له باللغتين الفارسية والعربية تعقيبا على خرق وقف إطلاق النار واعتداء الكيان الصهيوني على لبنان.

وكتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: إن حزب الله اللبناني هو رمز المقاومة الشعبية التي وقفت، في أصعب الميادين، صفا واحدا إلى جانب الشعب الإيراني الأبي، وبوفائها وتضحياتها جعلت التاريخ مدينا لعظمتها.

وأضاف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: واليوم، وفي الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لقصف الكيان الصهيوني الغاصب، يقف الشعب الإيراني الشريف إلى جانب الشعب اللبناني في صف جبهة المقاومة، ليؤدي دَينه لشعب اختار الصمود مضحيا بأرواحه.