استخبارات الحرس الثوري: تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة يعني الحرب مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت مؤسسة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بيانها: "يعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة بمثابة حرب مباشرة ومساسًا بأمنها القومي والمقاومة الإسلامية، ولذا فهي عازمة على شنّ عمليات دفاعية من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وفتح جبهات جديدة، فضلًا عن الحفاظ على معادلة مضيق هرمز. من يزرع الريح يحصد العاصفة".