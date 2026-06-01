  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٧:٢٩ م

استخبارات الحرس الثوري: تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة يعني الحرب مع ايران

استخبارات الحرس الثوري: تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة يعني الحرب مع ايران

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بيان لها أن تجاوز ما يُسمى بـ"الخطوط الحمراء" في لبنان وغزة يُعدّ مساسًا بالأمن القومي الإيراني ومحور المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت مؤسسة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بيانها: "يعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة بمثابة حرب مباشرة ومساسًا بأمنها القومي والمقاومة الإسلامية، ولذا فهي عازمة على شنّ عمليات دفاعية من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وفتح جبهات جديدة، فضلًا عن الحفاظ على معادلة مضيق هرمز. من يزرع الريح يحصد العاصفة".

رمز الخبر 1971269

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات