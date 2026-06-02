العميد قاآني: ممارسات الكيان الصهيوني سيجعل باب المندب مثل مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد قاآني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين: إنّ الممارسات الشريرة الاخيرة للصهاينة في لبنان وغزة، في ظلّ الدعم الأمريكي الوقح، ستؤدي إلى تعزيز عزم محور المقاومة على توسيع الدعم لكلا الجبهتين، والعمل على تفعيل جبهات أخرى، وجعل الوضع الملاحي في مضيق باب المندب مماثلًا للوضع في مضيق هرمز.

واضاف: على الكيان الصهيوني البائس أن يدرك أنّ جرائمه المتزامنة في جنوب لبنان وغزة ستوقعه في دوامة عمليات حزب الله وطوفان جديد يطلقه المقاومون الفلسطينيون.

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