وزير الخارجية الايراني والسويسري يؤكدان على ضرورة انتهاء الحرب في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ووزير خارجية سويسرا أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية من خلال اتصال هاتفي تلقي عبداللهيان من كاسيس.

وفي البداية، شكر أمير عبد اللهيان نظيره السويسري على رسالة التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد وبداية شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى العلاقات الجيدة والتاريخية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد السويسري، معلنا استعداد بلادنا لعقد الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن تقديره لجهود الحكومة السويسرية بصفتها وصيا لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعودية، واوضح فيما يتعلق بآخر التطورات المرتبطة بالعلاقات بين طهران والرياض، قائلا: "نحن مستعدون لعقد الاجتماع مع الجانب السعودي بناء على الموعد المتفق عليه بهدف إعادة فتح سفارتين".

كما أشار رئيس السلك الدبلوماسي الايراني إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، مصرحا: "نحن ضد استمرار الحرب وبناء على ذلك، مستعدون لتقديم أي مساعدة للإسراع في حل الأزمة".

كما هنأ وزير خارجية سويسرا، حكومة وشعب إيران على حلول عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، معتبرا الاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية نقطة تحول في السلام والاستقرار في المنطقة.

وقيّم كاسيس العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسويسرا ايجابيا معربا عن ارتياحه لعقد اجتماع التشاور السياسي بين البلدين بنجاح.

ورحب وزير الخارجية السويسري كذلك بموقف الجمهورية الإسلامية الداعي إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدا على ضرورة انتهاء هذا الحرب.